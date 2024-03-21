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  1. В Україні

НАЗК і ДБР виявили ознаки незаконного збагачення посадовця ЗСУ на майже 58 млн гривень

17:55, 21 березня 2024
Начальника Центрального управління ЗСУ затримали за незаконне збагачення на 58 млн гривень.
НАЗК і ДБР виявили ознаки незаконного збагачення посадовця ЗСУ на майже 58 млн гривень
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Національне агентство з питань запобігання корупції, спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, виявили ознаки незаконного збагачення у начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ на суму майже 58 млн гривень. Його затримали 21 березня, і зараз вирішується питання про повідомлення про підозру. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

За даними НАЗК, у 2023 році за дорученням цього чиновника було набуто різних майнових активів на значну суму. Серед них автомобіль, квартира, земельні ділянки та майнові комплекси, загальна вартість яких перевищує 58 млн гривень. Деякі з цих активів були зареєстровані на третіх осіб, а також не було виявлено законних джерел походження 2 млн гривень готівки, які згідно з декларацією належать родині посадовця.

Зазначається, що після призначення на посаду начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ витрати його сім’ї значно зросли, що може свідчити про отримання прихованих доходів із незаконних джерел.

Матеріали щодо цього випадку передано до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора для подальшого розслідування. Варто зауважити, що згідно з Конституцією України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено судовим рішенням.

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