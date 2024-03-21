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НАПК и ГБР обнаружили признаки незаконного обогащения чиновника ВСУ на почти 58 млн гривен

17:55, 21 марта 2024
Начальника Центрального управления ВСУ задержали за незаконное обогащение на 58 млн гривен.
НАПК и ГБР обнаружили признаки незаконного обогащения чиновника ВСУ на почти 58 млн гривен
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Национальное агентство по предупреждению коррупции, совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора, обнаружили признаки незаконного обогащения у начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ на сумму почти 58 млн гривен. Его задержали 21 марта, и сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

По данным НАПК, в 2023 году по поручению этого чиновника было приобретено различных имущественных активов на значительную сумму. Среди них автомобиль, квартира, земельные участки и имущественные комплексы, общая стоимость которых превышает 58 млн гривен. Некоторые из этих активов были зарегистрированы на третьих лиц, а также не было выявлено законных источников происхождения 2 млн гривен наличных, которые согласно декларации принадлежат семье чиновника.

Отмечается, что после назначения на должность начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ расходы его семьи значительно выросли, что может свидетельствовать о получении скрытых доходов из незаконных источников.

Материалы по этому случаю переданы в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Офиса Генерального прокурора для дальнейшего расследования. Стоит заметить, что согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена судебным решением.

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