Флаг Швеции будет не единственным сине-желтым в штаб-квартире НАТО, — высший военный руководитель Альянса

21 марта глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр прибыл с визитом в Киев.

Фото: wikipedia.org

Глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что флаг Швеции не будет единственным сине-желтым в штаб-квартире Альянса.

«Вместе мы упорядочиваем все, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Шведский флаг не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО. Почему? Потому что мы все верим в силу демократии. Вот что здесь поставлено на карту», - заявил он во время визита в Киев 21 марта, передает пресс-служба Альянса.

По словам адмирала, его визит является свидетельством того факта, что «НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо».

«С каждым днем мы становимся ближе. Более совместимыми. Более переплетенными», - подчеркнул он.

Глава комитета НАТО также отметил, что война рф против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО.

«Эта война связана с тем, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле – демократии. Если люди в Украине смогут иметь демократические права... настоящие демократические права... то люди в рф тоже скоро будут стремиться к ним. Вот в чем суть этой войны», – констатировал Бауэр.

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