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Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі НАТО, — найвищий військовий керівник Альянсу

14:09, 21 березня 2024
21 березня голова Військового комітету НАТО Роберт Бауер прибув з візитом до Києва.
Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі НАТО, — найвищий військовий керівник Альянсу
Фото: wikipedia.org
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Очільник Військового комітету НАТО Роберт Бауер заявив, що прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі Альянсу.

«Разом ми упорядковуємо все, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Чому? Тому що ми всі віримо в силу демократії. Ось що тут поставлено на карту», - заявив він під час візиту до Києва 21 березня, передає пресслужба Альянсу.

За словами адмірала, його візит є свідченням того факту, що «НАТО і Україна стали ближчими, ніж будь-коли».

«З кожним днем ми стаємо ближчими. Більш сумісними. Більш переплетеними», - підкреслив він.

Глава комітету НАТО також зазначив, що війна рф проти України ніколи не була пов'язана з будь-якою реальною загрозою безпеці, яка походить від України чи НАТО.

«Ця війна пов'язана з тим, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі - демократії. Якщо люди в Україні зможуть мати демократичні права... справжні демократичні права... то люди в рф незабаром теж прагнутимуть їх. Ось у чому суть цієї війни», - констатував Бауер.

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