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Буковинець, в якого вилучили 10,5 тисяч пачок безакцизних цигарок, не переконав суддів, що придбав їх для власного споживання: як його покарали

17:04, 21 березня 2024
Чоловік, який мав ліцензію на реалізацію тютюновиних виробів, але попався правоохоронцям з безакцизними цигарками, має заплатити штраф, а також у нього конфіскували авто.
Буковинець, в якого вилучили 10,5 тисяч пачок безакцизних цигарок, не переконав суддів, що придбав їх для власного споживання: як його покарали
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Кримінальна справа відносно 60-річного мешканця Вижницького району пройшла розгляд в усіх трьох інстанціях, і жодна з них не визнала правдивою версію чоловіка про те, що він не мав наміру реалізовувати цигарки. 

Суд встановив, що навіть за умови споживання ним по дві пачки в день, їх вилученої кількості вистачило би на 14 років, повідомляє Чернівецький апеляційний суд. 

Суди також звернули увагу й на те, що чоловік зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності та має ліцензію на реалізацію алкогольних і тютюнових виробів. А це означає, що він був обізнаний з порядком обігу такої продукції та усвідомлював протиправність своїх дій. 

Вижницький районний суд Чернівецької області в липні минулого року визнав чоловіка винним в незаконному придбанні, зберіганні і транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених цигарок (ч.1 ст. 204 КК України) та ухвалив вирок - 75 тисяч грн штрафу та конфіскація авто. 

Суди апеляційної та касаційної інстанцій з рішенням суду І інстанції погодилися та залишили його без змін.

Як встановив районний суд, в травні 2022 року чоловік придбав у Чернівцях, неподалік від «Калинівського ринку», 7 тисяч пачок цигарок «Malboro» та «Marble» (по 3,5 тис. пачок кожної марки) за ціною, значно нижчою від ринкової.

У цей же день, під час перевезення товару до місця зберігання, за порушення ПДР в с. Слобода-Банилів його автомобіль «Volkswagen Transporter» зупинили працівники патрульної поліції.

Здійснивши огляд транспортного засобу, правоохоронці виявили 14 коробок тютюнових виробів (по 500 пачок в кожній) без марок акцизного податку України та викликали слідчо-оперативну групу.

Місяць по тому, під час обшуку в його помешканні та іншому приміщенні, яке знаходиться в його володінні, слідчі виявили ще 3,5 тисячі пачок цигарок марки «Compliment», які також не відповідали вимогам ДСТУ.

Заперечуючи мету збуту, обвинувачений пояснив, що він і раніше придбавав цигарки для себе, родичів та знайомих (на їхнє прохання та за їхній кошт), а також безоплатно давав робітникам на будівництві в селі, віддячуючи за роботу.

Однак Верховний Суд, як і попередні суди, у своїй постанові зазначив, що збут – це будь-які як платні, так і безоплатні форми передачі підакцизних товарів, внаслідок чого вони переходять у володіння і розпорядження іншої особи (наприклад, дарування, обмін, передача в рахунок погашення боргу або як оплата виконаної роботи чи наданих послуг).

Отже, своїми показами засуджений, власне, і підтвердив, що вчиняв умисні дії з придбання, зберігання і транспортування з метою збуту безакцизних тютюнових виробів, хоча і не визнавав своєї вини у скоєному.

Також Верховний Суд визнав правомірним застосування спеціальної конфіскації належного засудженому на прав власності транспортного засобу, який спочатку, в ході огляду місця події, був вилучений, а згодом – арештований, оскільки цей автомобіль використовувався засудженим для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину.

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