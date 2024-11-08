McDonald's в Україні відмовляється від пластикових трубочок

Заміна відбувається поступово, тому в деяких ресторанах ще можна побачити пластикові трубочки.

Джерело фото: McDonald's

McDonald's оголосив про перехід з пластикових на паперові трубочки. Про це повідомили у компанії.

Таке рашення покликане зменшити використання пластику на понад 55 тонн щороку.​​

Зазначається, що ця заміна відбувається поступово, тому в деяких ресторанах ще можна побачити пластикові трубочки, а деякі вже повністю перейшли на паперові.

У компанії вказують, що паперові трубочки не деформуються і не розмокають протягом тривалого часу, не мають стороннього смаку, виготовляються з віднових деревних джерел, а розкладаються значно швидше.

Як писала «Судово-юридична газета», компанія повідомила про низку екологічних ініціатив зі скорочення використання пластику. Зокрема, компанія, відмовляється від пластикових столових приборів і поступово замінює їх на деревні, що у комплексі дасть змогу зменшити використання пластику.

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