Порушення облрадою власної процедури прийняття рішення, що спотворює волевиявлення депутата як представника мешканців територіальної громади – позиція Верховного Суду

Порушення вимог Регламенту селищної (сільської, міської) ради під час пленарного прийняття рішень нівелює його правове значення, ставить під сумнів володіння депутатами повною інформацією для ухвалення рішення та не сприяє підвищенню довіри громадян до представницького органу місцевого самоврядування – Верховний Суд.

Два жителі села оскаржили рішення селищної ради про передачу частини комунального майна (будинків оздоровчого комплексу) у власність Волинської обласної ради. Позивачі вважали, що це рішення було прийнято з порушенням закону, а саме: селищна рада не провела обговорення проєкту рішення з громадою, не розглянула це питання, зокрема, на всіх необхідних комісіях, створених цим органом місцевого самоврядування.

Волинський окружний адміністративний суд рішенням від 22 червня 2023 року, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 28 листопада 2023 року, відмовив у задоволенні позову.

Верховний Суд за результатами касаційного перегляду таких судових рішень скасував їх та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Суд касаційної інстанції вказав, що положення Регламенту селищної ради не є рекомендаційними, тому порушення процедури цього нормативного документу може вважатися формальним лише у випадку, коли таке порушення є незначним та прямо чи побічно не може впливати на результати голосування.

У випадку включення додаткового питання до порядку денного селищної ради, депутати перед голосуванням повинні мати змогу ретельно ознайомитися з проєктом рішення, пояснювальною запискою, висновками та позицією постійних комісій та/або відповідних підрозділів виконавчого органу ради.

Верховний Суд констатував, що суди першої та апеляційної інстанцій не дослідили Регламент селищної ради щодо порядку визначення переліку комісій ради, які мають розглянути проєкт, та уповноважених представників комісій, які візують проєкт, та не перевірили дотримання селищною радою такого порядку; не з`ясували у справі наявність у депутатів перед голосуванням за включення до проєкту порядку денного в письмовій або електронній формі проєкту рішення про передачу земельних ділянок та майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області; не оцінили протокол пленарного засідання селищної ради, візування уповноваженими представниками комісії селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозабезпечення та транспорту проєкту рішення; наявності зауважень чи пропозицій, висновків чи рекомендацій комісії до проєкту.

У результаті таких недоліків розгляду справи суди попередніх інстанцій дійшли необґрунтованого висновку про те, що депутати селищної ради мали реальну змогу ретельно ознайомитися з проєктом рішення та не допустили порушення Регламенту ради.

У цій справі Суд також відхилив доводи, викладені Волинською обласною радою 27 вересня 2024 року у додаткових поясненнях, оскільки державна реєстрація права власності на нерухоме майно не створює право, а лише підтверджує його набуття, і часткове або повне виконання рішення органу місцевого самоврядування про передачу майна не є перешкодою в його оскарженні відповідно до частини другої статті 5 КАС України (реалізації права на доступ до суду зацікавлених осіб), як підстави виникнення права власності, та повноваженні суду здійснити оцінку правомірності такого рішення у розрізі вимог, передбачених статтею 2 КАС України.

Верховний Суд виклав правові висновки про те, що недотримання вимог Регламенту ради нівелює його правове значення, ставить під сумнів володіння депутатами повною інформацією для ухвалення рішення та не сприяє підвищенню довіри громадян до представницького органу місцевого самоврядування.

Суди мають конкретизувати, які саме процедурні порушення Регламенту ради вважають формальними, та повинні перевірити додержання селищною (сільською, міською) радою як представницьким органом територіальної громади своєї демократичної сутності, зокрема зваженість, послідовність та обґрунтованість процесу обговорення рішень, які вона ухвалює в інтересах територіальної громади, реальну можливість депутатів повною мірою реалізувати свої права в цьому процесі, визначені законодавством.

У разі прийняття селищною (сільською, міською) радою рішення про передачу майна суди мають перевіряти наявність законодавчих чи економічних підстав для цього.

Постанова Верховного Суду від 2 жовтня 2024 року у справі № 140/13065/21.

Автор: Наталя Мамченко

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