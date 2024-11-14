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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики БП ВС за октябрь

11:32, 14 ноября 2024
В дайджесте содержатся правовые выводы Большой Палаты ВС по делам, рассмотренным по основаниям существования исключительной правовой проблемы и делам, рассмотренным по причине необходимости отступления от вывода, изложенного в ранее принятом решении ВС.
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики БП ВС за октябрь
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Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики БП ВС за октябрь 2024 года. Решения были внесены в ЕГРСР в октябре 2024 года.

В дайджесте содержатся правовые выводы Большой Палаты ВС, в частности, относительно:

- полномочий прокурора на обращение в суд в интересах государства в лице государственного предприятия до 15 июля 2015;

- применение порядка предъявления кредитором наследодателя требований к наследникам в соответствии со ст. 1281 ГК Украины, если должник умер при рассмотрении судебного дела;

- надлежащего подписания лицом процессуального документа;

- способа защиты нарушенного права собственника земельного участка, на котором размещены временные сооружения, не относящиеся к недвижимому имуществу;

- юрисдикции спора об обжаловании постановления государственного исполнителя об определении размера дополнительных расходов;

- толкование содержания понятия «лицо, не уведомленное о рассмотрении дела» при решении вопроса о возобновлении срока на апелляционное обжалование (п. 1 ч. 2 ст. 358 ГПК Украины);

- применение кондикционного иска к вещам, определенным как индивидуальными, так и родовыми признаками, а также субсидиарно при принятии решения суда о виндикации.

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ВС судебная практика

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