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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики ВП ВС за жовтень

11:32, 14 листопада 2024
У дайджесті вміщено правові висновки Великої Палати ВС щодо справ, розглянутих з підстав існування виключної правової проблеми та справ, розглянутих з підстав необхідності відступу від висновку, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС.
Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики ВП ВС за жовтень
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Верховний Суд оприлюднив дайджест судової практики ВП ВС за жовтень 2024 року. Рішення були внесені до ЄДРСР у жовтні 2024 року.

У дайджесті вміщено правові висновки Великої Палати ВС, зокрема, щодо:

- повноважень прокурора на звернення до суду в інтересах держави в особі державного підприємства до 15 липня 2015 року;

- застосування порядку пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців відповідно до ст. 1281 ЦК України, якщо боржник помер під час розгляду судової справи;

- належного підписання особою процесуального документа; 

- способу захисту порушеного права власника земельної ділянки, на якій розміщено тимчасові споруди, що не належать до нерухомого майна;

- юрисдикції спору про оскарження постанови державного виконавця про визначення розміру додаткових витрат;

- тлумачення змісту поняття «особа, яка не повідомлена про розгляд справи» при вирішенні питання про поновлення строку на апеляційне оскарження (п. 1 ч. 2 ст. 358 ЦПК України);

- застосування кондикційного позову до речей, визначених як індивідуальними, так і родовими ознаками, а також субсидіарно після ухвалення рішення суду про віндикацію.

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ВС судова практика

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