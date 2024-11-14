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На Донеччині й Харківщині розширили зону примусової евакуації дітей і їхніх родин

15:45, 14 листопада 2024
Для здійснення евакуації буде розгорнуто збірний і приймальні пункти.
На Донеччині й Харківщині розширили зону примусової евакуації дітей і їхніх родин
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Через безпекову ситуацію з деяких населених пунктів Донеччини та Харківщини оголошено примусову евакуацію дітей з їхніми родинами. Як повідомили у Мінреінтеграції, такі рішення Донецької та Харківської ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Йдеться про евакуацію з окремих населених пунктів Волноваського району Донецької області.

Для отримання консультації необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації та гуманітарної допомоги за номером: 0 800 408 911.

Також схвалено обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей з їхніми родинами із населених пунктів Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району Харківської області.

Охочі евакуюватися можуть телефонувати за номером гарячої лінії Харківської ОВА: 0 800 339 291.

Для здійснення евакуації з Донеччини та Харківщини буде розгорнуто збірний і приймальні пункти.

«У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо», - наглосили у Міністерстві.

В Мінреінтеграції зауважили, що евакуація здійснюється безкоштовно.

Про бажання виїхати також можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

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