На Донетчине и Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации детей и их семей

Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Донетчины и Харьковщины объявлено принудительную эвакуацию детей с их семьями. Как сообщили в Минреинтеграции, такие решения Донецкой и Харьковской ОВА единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
Речь идет об эвакуации из отдельных населенных пунктов Волновахского района Донецкой области.
Для получения консультации необходимо позвонить по горячей линии Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации и гуманитарной помощи по номеру: 0 800 408 911.
Также одобрена обязательная эвакуация принудительным образом детей с их семьями из населенных пунктов Боровской поселковой территориальной общины Изюмского района Харьковской области.
Желающие эвакуироваться могут звонить по телефону горячей линии Харьковской ОВА: 0 800 339 291.
Для осуществления эвакуации из Донетчины и Харьковщины будет развернут сборный и приемные пункты.
«В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены безвозмездным убежищем, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобное», - подчеркнули в Министерстве.
В Минреинтеграции отметили, что эвакуация производится бесплатно.
О желании уехать можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 1548. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.
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