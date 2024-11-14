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Прокуратура Парижа требует 5 лет тюрьмы для Марин Ле Пен

11:04, 14 ноября 2024
Марин Ле Пен обвиняют в отмывании средств Европарламента.
Прокуратура Парижа требует 5 лет тюрьмы для Марин Ле Пен
Фото: Getty Images
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Прокуратура Парижа требует пять лет лишения свободы и наказания в виде запрета баллотироваться для лидера ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Ее обвиняют в отмывании денег Европейского парламента, пишет BFMTV.

Отмечается, что прокуратура требует для Марин Ле Пен пять лет лишения свободы, из которых два года могут быть условными, а также штраф в размере 300 000 евро за организацию схемы отмывания денег Европарламента в пользу ее политической партии.

Также прокуроры требуют применить к ней наказание в виде запрета баллотироваться на выборах.

Как известно, Ле Пен обвиняется в использовании «фиктивных» помощников для незаконного перевода средств из Европарламента, которые должны были идти на оплату реальных помощников, но фактически использовались для финансирования деятельности партии.

В течение судебного процесса, который длится с 30 сентября, Марин Ле Пен неоднократно отрицала свою вину, утверждая, что дело имеет политическую подоплеку.

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Франция

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