Прокуратура Парижа требует 5 лет тюрьмы для Марин Ле Пен

Марин Ле Пен обвиняют в отмывании средств Европарламента.

Фото: Getty Images

Прокуратура Парижа требует пять лет лишения свободы и наказания в виде запрета баллотироваться для лидера ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Ее обвиняют в отмывании денег Европейского парламента, пишет BFMTV.

Отмечается, что прокуратура требует для Марин Ле Пен пять лет лишения свободы, из которых два года могут быть условными, а также штраф в размере 300 000 евро за организацию схемы отмывания денег Европарламента в пользу ее политической партии.

Также прокуроры требуют применить к ней наказание в виде запрета баллотироваться на выборах.

Как известно, Ле Пен обвиняется в использовании «фиктивных» помощников для незаконного перевода средств из Европарламента, которые должны были идти на оплату реальных помощников, но фактически использовались для финансирования деятельности партии.

В течение судебного процесса, который длится с 30 сентября, Марин Ле Пен неоднократно отрицала свою вину, утверждая, что дело имеет политическую подоплеку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.