Марин Ле Пен предстанет перед судом по обвинению в незаконном финансировании своей кампании

Судебный приговор может помешать Ле Пен баллотироваться на пост президента в 2027 году.

Источник фото: BBC

Французский ультраправый политик Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании своей кампании. Это может «поставить крест» на ее президентских амбициях.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что сейчас Ле Пен «как никогда близка» к победе на предстоящих президентских выборах, однако судебный процесс, который начнется сегодня, 30 сентября, может изменить ее политическое будущее.

Как пишет Politico, в случае признания Ле Пен виновной ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет за решеткой и штраф в размере до 1 миллиона евро. В то же время ей может грозить пятилетний запрет баллотироваться на государственные должности, что не позволит ей баллотироваться на пост президента в 2027 году.

Несмотря на это, Ле Пен заявила, что планирует участвовать в этих выборах, а недавний опрос показал, что если бы президентские выборы состоялись сегодня, то Ле Пен могла бы получить до 40% голосов в первом туре.

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