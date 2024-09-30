В Киеве на станции метро «Вокзальная» женщина упала на пути

Движение по «красной» ветке метро было временно приостановлено.

На станции метро «Вокзальная» в Киеве женщина упала на рельсы. Согласно информации столичных телеграм-каналов, движение по «красной» ветке метро было приостановлено.

Предварительно, 60-65-летняя пассажирка успела прыгнуть перед поездом, но, к счастью, осталась жива. На место происшествия срочно прибыла скорая помощь. Подробности инцидента сейчас выясняются.

«Вследствие этого движение по «красной» ветке метро было приостановлено. Очевидцы не видели, каким образом женщина туда попала, однако, к счастью, она выжила. На месте уже работают правоохранители. Женщине оказали медицинскую помощь и ее забрала «скорая», - говорится в сообщении.

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