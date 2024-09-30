ТЦК начнут применять видеорегистраторы для фиксации своих действий – суд или адвокат сможет получить копию записи

Минобороны утвердило инструкцию по применению ТЦК приборов фото- и видеофиксации, согласно которой с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК записи могут передавать также и журналистам.

Источник фото: news.vn.ua

Фото- и видеозаписи или копии записей с портативных видеорегистраторов, которые будут применять уполномоченные представители ТЦК, могут быть предоставлены по мотивированным запросам органов государственной власти, органов досудебного расследования, прокуратуры, следственного судьи и суда, полиции и других лиц в порядке, предусмотренном законом. Это предусматривает Инструкция по применению ТЦК технических приборов и технических средств, обладающих функциями фото- и видеофиксации. 16 сентября Министерство юстиции зарегистрировало данный приказ Минобороны №532 от 6 августа 2024 года об утверждении инструкции, но она еще не вступила в силу.

Также разрешается передача фото- и видеозаписей, полученных с портативных видеорегистраторов для использования медиа, а также распространение в сети Интернет, но только с разрешения руководителя ТЦК и с соблюдением Закона «О защите персональных данных».

Как указано в инструкции, такая передача осуществляется исключительно с целью обеспечения безопасности и защиты интересов граждан, общества и государства, а также с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК.

Напомним, порядок проведения призыва предусматривает, что применение технических приборов и технических средств, обладающих функциями автоматической фото- и видеофиксации, уполномоченными представителями ТЦК определяется Минобороны.

Итак, согласно утвержденной приказом Минобороны инструкции уполномоченные представители ТЦК, осуществляющих меры оповещения граждан, проверку военно-учетных документов, назначаются приказом руководителя ТЦК и СП.

Применение ими технических приборов и технических средств, имеющих функции автоматической фото- и видеофиксации осуществляется с целью:

1) предупреждение, выявление или фиксирование нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;

2) фиксации действий уполномоченных представителей.

Определено, что портативный видеорегистратор - устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, технические характеристики и особенности конструкции которого позволяют закрепить его на форменной одежде уполномоченного представителя ТЦК.

Представителям ТЦК запрещается разглашать персональные данные лиц, полученных в ходе фото- и видеофиксации, кроме случаев, предусмотренных законом.

Приказом руководителя ТЦК назначается ответственное лицо из числа должностных лиц ТЦК, обеспечивающее:

1) хранение, выдачу и прием портативных видеорегистраторов;

2) хранение, выдачу и прием карт памяти;

3) невозможность изменения системной даты и времени;

4) учет, хранение и выдачу информации, полученной из портативных видеорегистраторов;

5) надлежащее ведение соответствующей документации.

Портативные видеорегистраторы и карты памяти хранятся в служебных помещениях ТЦК и представляются уполномоченным представителям под подпись в журнале учета.

При осуществлении фото- и видеофиксации процесса предъявления и проверки военно-учетных документов портативный видеорегистратор закрепляется на его форменной одежде на груди или другим способом, обеспечивающим видеосъемку. В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий уполномоченные представители ТЦК могут держать портативный видеорегистратор в руках. Разрешается закрепление портативного видеорегистратора на экипировке (шлеме) или оружии, если их конструкцией предусмотрены соответствующие крепления.

Включение портативного видеорегистратора производится с момента начала выполнения служебных обязанностей представителями ТЦК по осуществлению мер оповещения граждан, проверки их военно-учетных документов, а видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мер, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным. доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя ТЦК личного частного положения (посещение туалета, перерывы для еды и т.п.).

В процессе включения портативного видеорегистратора уполномоченный представитель ТЦК убеждается в точности установленных на устройстве даты и времени.

Уполномоченный представитель ТЦК, применяющий портативный видеорегистратор, информирует лиц, в отношении которых производится фото- и видеофиксация.

При исполнении своих полномочий уполномоченному представителю ТЦК запрещается:

1) удаление видеозаписей с портативного видеорегистратора и изменение их системной даты и времени;

2) принудительное выключение портативного видеорегистратора, в том числе по требованию посторонних лиц;

3) препятствование осуществлению фото- и видеофиксации;

4) использование портативного видеорегистратора в случаях, не связанных с осуществлением им полномочий;

5) копирование, передача информации с портативного видеорегистратора, карты памяти посторонним лицам.

По фактам потери или повреждение портативного видеорегистратора или карты памяти назначается и проводится служебное расследование.

Выгрузка видеозаписей с карт памяти портативных видеорегистраторов на сервер хранения видеозаписей осуществляется путем присоединения карты памяти к специальному оборудованию в автоматическом режиме с помощью специального программного обеспечения или другим способом, определенным производителем этого сервера. Сервер хранения видеозаписей должен размещаться в пределах контролируемой зоны и не иметь соединений с какими-либо глобальными сетями.

Срок хранения на сервере фото- и видео с портативных видеорегистраторов составляет 30 дней с даты загрузки соответствующей информации.

Срок хранения видеозаписей по решению руководителя ТЦК и СП может быть увеличен в случае:

1) использования их в рамках расследования уголовного производства и/или в производствах по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;

2) при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;

3) при предоставлении информации по адвокатскому запросу или запросу правоохранительного органа;

4) фиксации чрезвычайных происшествий с участием личного состава ТЦК и СП;

5) других событий, если они могут использоваться в процессе служебной деятельности ТЦК и СП, во время проведения служебных расследований.

Контроль за использованием технических приборов и технических средств, имеющих функцию фото- и видеозаписи, осуществляет ответственное лицо, а за информацией, полученной с их помощью, непосредственно руководитель ТЦК и СП.

Разрешение должностным лицам на онлайн просмотр, копирование и выдачу фото- и видеозаписей предоставляется исключительно по решению руководителя ТЦК и СП.

Копирование и выдача видеозаписи производятся ответственным лицом на основании соответствующего письменного поручения руководителя ТЦК и СП или лица, исполняющего его обязанности.

При копировании и выдаче видеозаписи делается отметка в Журнале учета копирования и выдачи видеозаписей из стационарной системы технических приборов и технических средств фото- и видеозаписи или в Журнале учета.

Фото- и видеозаписи или копии с них могут быть предоставлены по мотивированным запросам органов государственной власти, органов досудебного расследования, прокуратуры, следственного судьи и суда, полиции и других лиц в порядке, предусмотренном законом.

Передача фото- и видеозаписей, полученных из портативных видеорегистраторов для использования медиа, а также распространение в сети Интернет, производится с разрешения руководителя ТЦК и СП с соблюдением Закона Украины «О защите персональных данных». Такая передача осуществляется исключительно для обеспечения безопасности и защиты интересов граждан, общества и государства, а также для защиты достоинства и чести личного состава ТЦК и СП.

Для осуществления мониторинга исполнения обязанностей уполномоченными представителями при выполнении мер оповещения, проверки военно-учетных документов руководитель ТЦК и СП не реже одного раза в неделю избирательно проводит онлайн-просмотр материалов фото- и видеозаписей из портативных видеорегистраторов на предмет соблюдения требований настоящей Инструкции.

Автор: Наталья Мамченко

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