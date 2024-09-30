Сотрудники ГБР разоблачили коллаборанта, который работал на оккупантов, а затем устроился в ТЦК Одесской области

Во время оккупации части Херсонщины он работал на захватчиков в «Дарьевской колонии».

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали экс-сотрудника «Дарьевской колонии», который работал на захватчиков во время оккупации Херсонщины, а после освобождения захваченной территории пошел служить в ТЦК в Одесской области.

Как сообщает ГБР, фигурант вручал повестки военнообязанным и рассказывал коллегам о своей "сознательной позиции". Также он отрицал сотрудничество с оккупантами.

В результате проведения оперативно-следственных действий сотрудники ГБР нашли документацию о функционировании колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика.

Перебежчику сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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