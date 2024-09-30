NASA разрабатывает стандартизированное время на Луне

NASA внедряет стандартизированное лунное время для безопасных миссий на Луне.

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NASA активно работает над созданием Координированного лунного времени (LTC), который станет стандартизированным часовым поясом для Луны. Этот проект направлен на оптимизацию будущих лунных миссий и поддержку постоянной базы на спутнике Земли. Об этом сообщает Science Alert.

Хотя идея стандартизации лунного времени обсуждалась ранее, NASA теперь планирует сотрудничать с правительством США, коммерческими партнерами и международными организациями по стандартизации. Как отметил космический инженер Бен Эшман, «с ростом коммерческой космической деятельности и количества стран, работающих на Луне, растет потребность в стандартизации времени. Совместное определение времени является важной частью безопасных и стабильных операций».

Проект предусматривает использование атомных часов, подобных тем, что используются на Земле, для определения времени на Луне. Однако существует одна важная сложность: разница гравитации между Землей и Луной приводит к тому, что лунные часы опережают земные на примерно 56 микросекунд в сутки.

Хотя это незначительная разница, она имеет большое значение для точных навигационных систем, как объяснила старший инженер по навигационным системам NASA Шерил Грамлинг. На расстоянии, проходящем светом, это составляет примерно 168 футбольных полей в сутки.

NASA разрабатывает математические модели, которые позволят компенсировать этот релятивистский эффект, обеспечивая точную синхронизацию между часами на Земле и Луне. Ученые надеются, что новая система сможет масштабироваться для использования во всей Солнечной системе, что будет важным для будущих миссий, в частности экспедиций на Марс.

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