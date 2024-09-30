NASA розробляє стандартизований час на Місяці

NASA впроваджує стандартизований місячний час для безпечних місій на Місяці.

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NASA активно працює над створення Координованого місячного часу (LTC), який стане стандартизованим часовим поясом для Місяця. Цей проект спрямований на оптимізацію майбутніх місячних місій та підтримку постійної бази на супутнику Землі. Про це повідомляє Science Alert.

Хоча ідея стандартизації місячного часу обговорювалася раніше, NASA тепер планує співпрацювати з урядом США, комерційними партнерами та міжнародними організаціями зі стандартизації. Як зазначив космічний інженер Бен Ешман, "зі зростанням комерційної космічної діяльності та кількості країн, які працюють на Місяці, зростає потреба у стандартизації часу. Спільне визначення часу є важливою частиною безпечних і стабільних операцій".

Проект передбачає використання атомних годинників, подібних до тих, що використовуються на Землі, для визначення часу на Місяці. Проте існує одна важлива складність: різниця гравітації між Землею та Місяцем призводить до того, що місячний годинник випереджає земний на приблизно 56 мікросекунд на добу.

Хоча це незначна різниця, вона має велике значення для точних навігаційних систем, як пояснила старший інженер з навігаційних систем NASA Шеріл Грамлінг. На відстані, що проходить світлом, це становить приблизно 168 футбольних полів на добу.

NASA розробляє математичні моделі, які дозволять компенсувати цей релятивістський ефект, забезпечуючи точну синхронізацію між годинниками на Землі та Місяці. Вчені сподіваються, що нова система зможе масштабуватися для використання в усій Сонячній системі, що буде важливим для майбутніх місій, зокрема експедицій на Марс.

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