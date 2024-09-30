ЦИК возобновил функционирование Государственного реестра избирателей в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе

Центральная избирательная комиссия приняла решение о возобновлении функционирования ИКС «Государственный реестр избирателей» в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Центральная избирательная комиссия обнародовала решение от 20 сентября 2024 г. №54 «О возобновлении функционирования автоматизированной информационно-коммуникационной системы «Государственный реестр избирателей» в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Як зазначено у рішенні, ЦВК є розпорядником Державного реєстру виборців, забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону. Одним з основних завдань Реєстру є облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, з метою захисту цілісності бази даних Реєстру, забезпечення захисту персональних даних, що відповідно до Закону зберігаються в базі даних Реєстру, його захисту від несанкціонованого доступу, незаконного використання, копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, забезпечення кіберзахисту автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» ЦВК постановою від 24 лютого 2022 року №61 тимчасово, на час дії воєнного стану, припинила функціонування АІКС Реєстру, а також ведення Реєстру його органами ведення.

У 2022 та 2023 роках ЦВК як розпорядник Реєстру вжила необхідних технологічних та організаційних заходів, спрямованих на відновлення функціонування АІКС Реєстру. Постановою ЦВК від 22 грудня 2023 року № 83 «Про деякі питання часткового відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр виборців» відновлено функціонування АІКС Реєстру в частині періодичної актуалізації (періодичного поновлення) бази даних Реєстру.

На виконання зазначеної постанови Комісії органами ведення Реєстру (крім тих, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру через бойові дії на відповідній території або її тимчасову окупацію рф) відновлено періодичне поновлення бази даних Реєстру в порядку, встановленому статтею 22 Закону, а також опрацьовано відомості періодичного поновлення Реєстру, подані органами, закладами, установами, посадовими особами органів місцевого самоврядування відповідно до статті 22 Закону за період, коли функціонування АІКС Реєстру тимчасово припинялося, тобто з лютого 2022 року до листопада 2023 року (включно).

Таким чином, функціонування АІКС Реєстру в частині періодичної актуалізації бази даних Реєстру в установленому Законом порядку на сьогодні повністю відновлено.

Водночас у процесі реалізації завдань, визначених постановою ЦВК від 22 грудня 2023 року № 83, виявлено понад 11,5 мільйонів випадків зміни виборчої адреси виборців, що становить понад 33% записів про виборців у базі даних Реєстру.

Також установлено близько 33 тисяч випадків перейменування та понад 3 тисячі – найменування нових вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо). Крім того, під час обробки відомостей періодичного поновлення виявлено майже 87 тисяч нових житлових будинків, яким присвоєно номери і які не віднесено до меж жодної виборчої дільниці, утвореної на постійній основі.

За наявною в Центральній виборчій комісії інформацією, на сьогодні зруйновано або пошкоджено понад 7,5 тисяч приміщень для голосування та/або приміщень дільничних виборчих комісій.

Разом з тим з набранням чинності 7 вересня 2023 року Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим» набрали чинності деякі положення Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», що стосуються утворення та ліквідації районів в Автономній Республіці Крим, та введено в дію Постанову Верховної Ради України від 12 травня 2016 року № 1352-VIII “Про перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”.

Крім того, 26 січня 2024 року набрав чинності Закон «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», яким визначено види населених пунктів, зокрема встановлено, що населені пункти, які до дня набрання чинності вказаним Законом були віднесені до категорії міст республіканського в АР Крим, обласного, районного значення, з дня набрання чинності цим Законом відносяться до категорії міст. Водночас до категорії селищ зазначеним Законом віднесено населені пункти, які до набрання ним чинності мали статус селищ міського типу.

Враховуючи викладене, на сьогодні потребує актуалізації інформація щодо близько 14 тисяч виборчих дільниць, утворених на постійній основі, що становить 43% від загальної кількості постійних виборчих дільниць, які обліковуються в Реєстрі.

До повноважень ЦВК належить утворення та ліквідація виборчих дільниць, що існують на постійній основі, присвоєння їм порядкових номерів, визначення меж таких виборчих дільниць, адрес приміщень для голосування та місцезнаходжень (адрес приміщень) дільничних виборчих комісій у встановленому нею порядку.

Порядок утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі дільниці затверджено постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 116, за змістом пункту 1.4 якого рішення щодо утворення нових виборчих дільниць на постійній основі, зміни меж виборчих дільниць, утворених на постійній основі, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій, інших відомостей щодо таких дільниць, їх тимчасового закриття (для спеціальної виборчої дільниці) та ліквідації приймається Центральною виборчою комісією за поданнями відповідно районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст, які до набрання чинності Законом «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» були віднесені до категорії міст республіканського в АРК, обласного значення, та МЗС. Указані подання повинні бути сформовані органами ведення Реєстру з використанням програмних засобів АІКС Реєстру. Суб’єкти внесення подань забезпечують надання органам ведення Реєстру передбачених Порядком відомостей, а також документів (копій документів), необхідних для формування подань. Такі документи обліковуються програмними засобами АІКС Реєстру.

Отже, для вирішення питання актуалізації інформації щодо виборчих дільниць, утворених на постійній основі, необхідно відновити функціонування АІКС Реєстру в частині обліку таких виборчих дільниць.

З огляду на викладене, ЦВК постановила:

Відновити функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» у частині обліку виборчих дільниць, що існують на постійній основі. Районним військовим адміністраціям, районним у місті Києві державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст, які до набрання чинності Законом «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» були віднесені до категорії міст обласного значення, крім тих, що тимчасово не здійснюють свої повноваження через бойові дії на відповідній території або її тимчасову окупацію російською федерацією, протягом трьох місяців з дня прийняття цієї постанови забезпечити надання органам ведення Державного реєстру виборців відомостей, а також документів (копій документів), необхідних для формування подань, передбачених Порядком утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі дільниці, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 116. Органам ведення Державного реєстру виборців (крім тих, що тимчасово не здійснюють ведення Державного реєстру виборців через бойові дії на відповідній території або її тимчасову окупацію російською федерацією) з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» поновити формування подань, передбачених Порядком утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі дільниці, затвердженим постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 116. Регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців здійснювати організаційну підтримку органів ведення Державного реєстру виборців та забезпечити їх взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у процесі відновлення обліку виборчих дільниць, що існують на постійній основі. Службі розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату ЦВК забезпечити вжиття заходів, необхідних для реалізації цієї постанови. Копію цієї постанови надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, а також обласним, Київській міській військовим адміністраціям для доведення до відома відповідних районних військових адміністрацій, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст, які до набрання чинності Законом «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» були віднесені до категорії міст обласного значення, а також органів ведення Державного реєстру виборців і контролю за її виконанням.

Автор: Наталья Мамченко

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