Налоговая напоминает, когда может быть отменена регистрация РРО

Налоговики подчеркнули, что регистрация РРО действует до даты ее отмены.

Налоговая служба в Луганской области сообщает, когда может быть отменена регистрация РРО

Отмечается, согласно Приказу Минфина от 14.06.2016 №547 «Об утверждении порядков по регистрации регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных операций», регистрация РРО действует до даты ее отмены, которая происходит, когда:

субъектом хозяйствования подано заявление об отмене регистрации РРО по форме №4-РРО;

истек срок службы РРО, указанный в реестре экземпляров РРО или в паспорте (формуляре) РРО, который не включен в такой реестр и зарегистрирован в контролирующем органе для создания такого реестра;

истекли определенные законодательством сроки эксплуатации РРО;

РРО применяется не по сфере применения, определенной Государственным реестром РРО;

выявлено несоответствие модификации, конструкции и/или версии внутреннего программного обеспечения РРО, включенных в Государственный реестр РРО;

учредительные документы субъекта хозяйствования согласно судебному решению признаны недействительными;

имеется судебное решение о ликвидации субъекта хозяйствования – банкрота;

имеется судебное решение о прекращении субъекта хозяйствования, что не связано с банкротством;

предприятие – физическое лицо – предприниматель умер, а также в случае объявления такого лица умершим, признание недееспособным или безвестно отсутствующим, ограничение его гражданской дееспособности;

в контролирующих органах имеются сведения из Единого государственного реестра юрлиц, ФЛПов и общественных формирований о госрегистрации прекращения субъекта хозяйствования;

похищено РРО;

изменен владелец РРО;

в отношении хозяйственной единицы, где используется РРО, предприятие сообщило о таком объекте налогообложения контролирующий орган в соответствии с требованиями п. 63.3 НКУ как о закрытом или не эксплуатируемом субъектом хозяйствования;

предприятие в связи с применением программного РРО решило отказаться от применения РРО, срок службы которого не истек.

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