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Налоговая напоминает, когда может быть отменена регистрация РРО

20:26, 30 сентября 2024
Налоговики подчеркнули, что регистрация РРО действует до даты ее отмены.
Налоговая напоминает, когда может быть отменена регистрация РРО
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Налоговая служба в Луганской области сообщает, когда может быть отменена регистрация РРО

Отмечается, согласно Приказу Минфина от 14.06.2016 №547 «Об утверждении порядков по регистрации регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных операций», регистрация РРО действует до даты ее отмены, которая происходит, когда:

  • субъектом хозяйствования подано заявление об отмене регистрации РРО по форме №4-РРО;
  • истек срок службы РРО, указанный в реестре экземпляров РРО или в паспорте (формуляре) РРО, который не включен в такой реестр и зарегистрирован в контролирующем органе для создания такого реестра;
  • истекли определенные законодательством сроки эксплуатации РРО;
  • РРО применяется не по сфере применения, определенной Государственным реестром РРО;
  • выявлено несоответствие модификации, конструкции и/или версии внутреннего программного обеспечения РРО, включенных в Государственный реестр РРО;
  • учредительные документы субъекта хозяйствования согласно судебному решению признаны недействительными;
  • имеется судебное решение о ликвидации субъекта хозяйствования – банкрота;
  • имеется судебное решение о прекращении субъекта хозяйствования, что не связано с банкротством;
  • предприятие – физическое лицо – предприниматель умер, а также в случае объявления такого лица умершим, признание недееспособным или безвестно отсутствующим, ограничение его гражданской дееспособности;
  • в контролирующих органах имеются сведения из Единого государственного реестра юрлиц, ФЛПов и общественных формирований о госрегистрации прекращения субъекта хозяйствования;
  • похищено РРО;
  • изменен владелец РРО;
  • в отношении хозяйственной единицы, где используется РРО, предприятие сообщило о таком объекте налогообложения контролирующий орган в соответствии с требованиями п. 63.3 НКУ как о закрытом или не эксплуатируемом субъектом хозяйствования;
  • предприятие в связи с применением программного РРО решило отказаться от применения РРО, срок службы которого не истек.

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