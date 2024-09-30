Налоговая напоминает, когда может быть отменена регистрация РРО

20:26, 30 сентября 2024
Налоговики подчеркнули, что регистрация РРО действует до даты ее отмены.
Налоговая служба в Луганской области сообщает, когда может быть отменена регистрация РРО
Отмечается, согласно Приказу Минфина от 14.06.2016 №547 «Об утверждении порядков по регистрации регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных операций», регистрация РРО действует до даты ее отмены, которая происходит, когда:
- субъектом хозяйствования подано заявление об отмене регистрации РРО по форме №4-РРО;
- истек срок службы РРО, указанный в реестре экземпляров РРО или в паспорте (формуляре) РРО, который не включен в такой реестр и зарегистрирован в контролирующем органе для создания такого реестра;
- истекли определенные законодательством сроки эксплуатации РРО;
- РРО применяется не по сфере применения, определенной Государственным реестром РРО;
- выявлено несоответствие модификации, конструкции и/или версии внутреннего программного обеспечения РРО, включенных в Государственный реестр РРО;
- учредительные документы субъекта хозяйствования согласно судебному решению признаны недействительными;
- имеется судебное решение о ликвидации субъекта хозяйствования – банкрота;
- имеется судебное решение о прекращении субъекта хозяйствования, что не связано с банкротством;
- предприятие – физическое лицо – предприниматель умер, а также в случае объявления такого лица умершим, признание недееспособным или безвестно отсутствующим, ограничение его гражданской дееспособности;
- в контролирующих органах имеются сведения из Единого государственного реестра юрлиц, ФЛПов и общественных формирований о госрегистрации прекращения субъекта хозяйствования;
- похищено РРО;
- изменен владелец РРО;
- в отношении хозяйственной единицы, где используется РРО, предприятие сообщило о таком объекте налогообложения контролирующий орган в соответствии с требованиями п. 63.3 НКУ как о закрытом или не эксплуатируемом субъектом хозяйствования;
- предприятие в связи с применением программного РРО решило отказаться от применения РРО, срок службы которого не истек.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.