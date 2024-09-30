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Податкова нагадує, коли може бути скасовано реєстрацію РРО

20:26, 30 вересня 2024
Податківці підкреслили, що реєстрація РРО діє до дати її скасування.
Податкова нагадує, коли може бути скасовано реєстрацію РРО
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Податкова служба в Луганській області повідомляє, коли може бути скасовано реєстрацію РРО

Зазначається, відповідно до Наказу Мінфіну від 14.06.2016 №547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій», реєстрація РРО діє до дати її скасування, яка відбувається, коли:

  • суб'єктом господарювання подано заяву про скасування реєстрації РРО за формою №4-РРО;
  • вичерпано строк служби РРО, вказаний у реєстрі екземплярів РРО або у паспорті (формулярі) РРО, який не включений до такого реєстру та був зареєстрований у контролюючому органі до створення такого реєстру;
  • закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО;
  • РРО застосовується не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром РРО;
  • виявлено невідповідність модифікації, конструкції та/або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Державного реєстру РРО;
  • установчі документи суб'єкта господарювання згідно із судовим рішенням визнано недійсними;
  • наявне судове рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання – банкрута;
  • наявне судове рішення щодо припинення суб'єкта господарювання, що не пов'язане з банкрутством;
  • суб'єкт господарювання – фізична особа – підприємець помер, а також у разі оголошення такої особи померлою, визнання недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;
  • в контролюючих органах наявні відомості з Єдиного державного реєстру юросіб, ФОПів та громадських формувань щодо держреєстрації припинення суб'єкта господарювання;
  • викрадено РРО;
  • змінено власника РРО;
  • щодо господарської одиниці, де використовується РРО, суб'єкт господарювання повідомив про такий об'єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ПКУ як про закритий або такий, що не експлуатується суб'єктом господарювання;
  • суб'єкт господарювання у зв'язку із застосовуванням програмного РРО вирішив відмовитись від застосування РРО, строк служби якого не закінчився.

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