В центрі Києва 36-річний чоловік пограбував гітариста

У Києві затримано чоловіка, який на Арсенальній площі вдарив музиканта по обличчю, відібрав гітару та телефон і втік.

Поліція Києва повідомила про підозру чоловіку, який пограбував музиканта в центрі міста. Зловмисник вдарив потерпілого по обличчю та відібрав його гітару і мобільний телефон. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався на Арсенальній площі, куди звернувся 36-річний місцевий мешканець з повідомленням про пограбування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом злочину.

Згідно з інформацією слідства, нападник помітив чоловіка з гітарою, підійшов до нього під приводом розмови, а потім несподівано вдарив його. Після цього він забрав гітару та телефон і втік з місця події.

Оперативники Печерського управління поліції, спільно з аналітиками кримінального аналізу, встановили, що до злочину причетний 36-річний чоловік з Житомира, раніше засуджений за аналогічні злочини. Поліцейські розшукали зловмисника та частково повернули потерпілому вкрадені речі.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений повторно під час воєнного стану. За цей злочин чоловікові загрожує серйозне покарання.

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