Практика судів
  1. В Україні

Міжнародна злочинна група ошукала європейців на $2,5 млн

11:05, 30 вересня 2024
Правоохоронці України та Чехії припинили діяльність шахраїв, які використовували вішинг і спуфінг для крадіжок коштів.
Міжнародна злочинна група ошукала європейців на $2,5 млн
Джерело фото: Національна поліція України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці України та Чехії спільно припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала громадян Європейського Союзу на суму майже 2,5 мільйони доларів. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України та Національній поліції.

За даними слідства, злочинна група використовувала схеми «вішинг» і «спуфінг» для заволодіння коштами громадян. Під час розслідування було зафіксовано близько 100 епізодів злочинної діяльності, внаслідок яких потерпілі втратили 2,5 мільйони доларів.

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції за підтримки Європолу та Євроюсту, у співпраці з чеськими правоохоронними органами, виявили схему, за якою шахраї, вводячи потерпілих в оману щодо зламу їх банківських рахунків, вимагали переказати кошти на нібито «безпечні» рахунки або інвестувати в криптовалюту.

Затримано двох громадян Чехії та двох громадян Молдови, які були частиною злочинної організації. Крім того, встановлено, що до організації схеми причетні громадяни України, які разом із громадянами Чехії, Молдови та Казахстану організували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.

Зловмисники діяли з 2023 року, організувавши кол-центри, через які телефонували жертвам під виглядом працівників банків. Вони повідомляли про злом банківських рахунків та пропонували переказати кошти на «безпечні» рахунки або купити біткоїни за вигідним курсом. Шахраї використовували технологію підміни телефонних номерів, імітуючи номери банківських установ, щоб створити у жертв враження, що дзвінки надходять від служби підтримки банків.

Поліція провела 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та в приміщеннях кол-центрів. Під час обшуків вилучено понад 68 тисяч доларів, значні суми в євро та гривнях, а також інші речові докази злочинної діяльності.

Затриманих громадян Чехії та Молдови взяли під варту в порядку статті 582 Кримінального процесуального кодексу України. 23 вересня 2024 року їх передали правоохоронним органам Чеської Республіки.

Розслідування триває в рамках кримінального провадження за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою»). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство здійснює міжнародна слідча група, створена для документування злочинної діяльності.

Джерело фото: Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як Мінагрополітики створило «монополію» у сфері сертифікації сільгосптехніки під приводом затягування з розробкою підзаконних актів

Міністерство агрополітики допустило лише одне приватне підприємство – ТОВ «АВІКС-ДРАЙВ», яке може проводити сертифікацію сільгосптехніки, а всім іншим відмовляє, посилаючись на відсутність порядку допуску, який ніяк не може подати на розгляд Уряду.

ЦВК відновила функціонування Державного реєстру виборців у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відновлення функціонування ІКС «Державний реєстр виборців» у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

У Мінфіні розповіли, коли ВАКС та Служба дисциплінарних інспекторів отримають гроші на ремонт своїх приміщень

Будуть самі приміщення та проекти ремонтів – будуть і гроші.

Інституту національної пам’яті не вистачає коштів в проекті бюджету на 2025 рік — комітет направить пропозиції Мінфіну

На Інститут національної пам’яті в проекті бюджету передбачено 69,9 млн грн, що на 4 млн грн менше, ніж в 2024 році.

Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду