Міжнародна злочинна група ошукала європейців на $2,5 млн

Правоохоронці України та Чехії припинили діяльність шахраїв, які використовували вішинг і спуфінг для крадіжок коштів.

Джерело фото: Національна поліція України

Правоохоронці України та Чехії спільно припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала громадян Європейського Союзу на суму майже 2,5 мільйони доларів. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України та Національній поліції.

За даними слідства, злочинна група використовувала схеми «вішинг» і «спуфінг» для заволодіння коштами громадян. Під час розслідування було зафіксовано близько 100 епізодів злочинної діяльності, внаслідок яких потерпілі втратили 2,5 мільйони доларів.

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції за підтримки Європолу та Євроюсту, у співпраці з чеськими правоохоронними органами, виявили схему, за якою шахраї, вводячи потерпілих в оману щодо зламу їх банківських рахунків, вимагали переказати кошти на нібито «безпечні» рахунки або інвестувати в криптовалюту.

Затримано двох громадян Чехії та двох громадян Молдови, які були частиною злочинної організації. Крім того, встановлено, що до організації схеми причетні громадяни України, які разом із громадянами Чехії, Молдови та Казахстану організували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.

Зловмисники діяли з 2023 року, організувавши кол-центри, через які телефонували жертвам під виглядом працівників банків. Вони повідомляли про злом банківських рахунків та пропонували переказати кошти на «безпечні» рахунки або купити біткоїни за вигідним курсом. Шахраї використовували технологію підміни телефонних номерів, імітуючи номери банківських установ, щоб створити у жертв враження, що дзвінки надходять від служби підтримки банків.

Поліція провела 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та в приміщеннях кол-центрів. Під час обшуків вилучено понад 68 тисяч доларів, значні суми в євро та гривнях, а також інші речові докази злочинної діяльності.

Затриманих громадян Чехії та Молдови взяли під варту в порядку статті 582 Кримінального процесуального кодексу України. 23 вересня 2024 року їх передали правоохоронним органам Чеської Республіки.

Розслідування триває в рамках кримінального провадження за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою»). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство здійснює міжнародна слідча група, створена для документування злочинної діяльності.

Джерело фото: Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора

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