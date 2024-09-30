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Більше ніяких українських номерів в Німеччині – нові правила для біженців

10:46, 30 вересня 2024
Німеччина вводить обов’язкову реєстрацію авто для українських біженців з 1 жовтня 2024.
Більше ніяких українських номерів в Німеччині – нові правила для біженців
Джерело фото: ua-migrant.pl
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З 1 жовтня 2024 року для українських біженців, які проживають у Німеччині понад рік, набувають чинності нові вимоги щодо реєстрації автомобілів. Їм необхідно зареєструвати свої транспортні засоби, отримати німецькі номерні знаки та сплатити відповідні мита, повідомляє Aussiedlerbote.

Як раніше повідомлялося, до 30 вересня українці мали можливість користуватися автомобілями без німецької реєстрації за наявності страховки та виконання вимог безпеки. Однак з 1 жовтня цей тимчасовий захід припиняє дію. Федеральна влада пояснює, що це був виключний режим, запроваджений через складну ситуацію для українських біженців, і тепер його дія завершилася.

Нові правила передбачають, що для реєстрації автомобіля в Німеччині власники повинні подати посвідчення особи з латинізованим прізвищем, документи на автомобіль, видані в Україні, а також страховий поліс. Всі ці документи мають бути подані в паперовому вигляді, електронні версії не приймаються.

Процедура реєстрації транспортних засобів включає також постановку автомобіля на облік у митних органах. Проте для біженців, які обрали Європейський Союз як своє постійне місце проживання, передбачені певні пільги. Якщо транспортний засіб буде визнано «майном переселенця» (Übersiedlungsgut), власник може бути звільнений від сплати мита.

Попри це, точна кількість автомобілів з українськими номерами, які перебувають на дорогах Німеччини, невідома. Міністерство транспорту ФРН зазначає, що машини без німецьких реєстраційних знаків важко контролювати, що впливає на загальну безпеку дорожнього руху в країні.

Німецька влада запевняє, що нова система реєстрації покликана забезпечити прозорість та підвищити рівень безпеки на дорогах, надаючи українським біженцям необхідні інструменти для легальної експлуатації транспортних засобів у країні.

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