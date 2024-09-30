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Обрано голову Тлумацького районного суду Івано-Франківської області

10:28, 30 вересня 2024
Лілію Мотрук обрано головою Тлумацького районного суду Івано-Франківської області та суддею-спікером.
Обрано голову Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
Фото: Тлумацький райсуд Івано-Франківської області
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27 вересня відбулися збори суддів Тлумацького районного суду Івано-Франківської області, на яких, зокрема, було розглянуто питання про обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Відповідно до рішення зборів суддів, за результатами таємного голосування головою Тлумацького районного суду Івано-Франківської області та суддею-спікером обрано суддю Лілію Мотрук.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

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