Гельсінська комісія США закликає до масштабної військової та гуманітарної допомоги Києву та надання можливості бити вглиб рф американською зброєю.

Гельсінська комісія США оприлюднила звіт, у якому закликає Вашингтон відмовитися від політики, сформованої після Холодної війни, у своїх відносинах із рф та визнати москву постійною загрозою для глобальної безпеки. Про це повідомляє The Hill.

У звіті наголошується на необхідності перегляду американського підходу до рф, подібно до того, як це зроблено стосовно Китаю, та перерозподілу ресурсів відповідним чином. Одним із ключових аспектів стратегії є підтримка України у війні проти росії, включно з масштабною військовою та гуманітарною допомогою.

Крім того, комісія закликає дозволити ЗСУ завдавати ударів по російській території, використовуючи американську зброю.

Пріоритетним напрямом стратегії звіту є забезпечення перемоги України в оборонній війні проти рф.

У виданні зазначили, що рекомендації звіту виходять за рамки політики адміністрації Джо Байдена та суперечать позиції колишнього президента Дональда Трампа та його прихильників у Конгресі, які виступають за скорочення витрат на європейську безпеку та прямі переговори між Україною та Росією.

Голова Гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон, відкинув можливість успішних переговорів з путіним, назвавши його військовим злочинцем, з яким неможливо досягти тривалої угоди.

Крім того, звіт наголошує на порушеннях рф міжнародного права, включаючи окупацію Криму та Донбасу, вторгнення в Україну та Грузію, переслідування дисидентів та втручання у вибори. Автори доповіді вважають, що політика "розрядки" не спрацювала, і необхідно перейти до більш рішучої стратегії.

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