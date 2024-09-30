У Карпатах випав перший сніг, фото та відео

Карпати в останній день вересня замело снігом.

30 вересня у Карпатах випав перший сніг. На високогірʼї прогнозують до -3-5 градусів.

На горі Піп Іван, яка є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, наразі туман, вітер північний 20-22 м/с, температура повітря вже -5°С. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Сніг випав у долинах Пожижевської на хребті Чорногора.

В мережі публікують відео, як замітає Драгобрат.

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