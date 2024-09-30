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Європою і США шириться вірус, від якого немає ліків

09:36, 30 вересня 2024
Хворобу переносять комарі.
Європою і США шириться вірус, від якого немає ліків
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У США та Європі спостерігається поширення вірусу Західного Нілу. Ця небезпечна хвороба була відома вже десятиліттями, проте на сьогоднішній день не існує жодної вакцини або медикаментів для її лікування. Про це пише ВВС.

Розповідається про історію Ентоні Фаучі, який був одним з основних дослідників ВІЛ і згодом став знаковою фігурою у боротьбі з пандемією Covid-19. Нещодавно він потрапив до лікарні через зовсім інший вірус. Минулого місяця у 83-річного вченого з’явились гарячка, озноб і сильна втома.

Як виявилось, ці симптоми були викликані вірусом Західного Нілу, патогеном, що передається через укуси комарів і вперше виявлено в Уганді у 1930-х роках. Однак Фаучі не заразився у Східній Африці – інфекцію він отримав під час укусу комара на його власному подвір'ї, і такі випадки стають усе більш поширеними.

У ​Центрі з контролю і профілактики захворювань США (CDC) розповіли виданню, що щорічно близько 2000 американців заражаються вірусом Західного Нілу, з яких 1200 страждають від серйозних неврологічних ускладнень, що загрожують життю, а більше 120 випадків закінчуються летально.

"Для того, щоб заразитися, достатньо простого укусу комара. І хоча ми бачимо, що у важкій формі хворіють переважно люди похилого віку, молоді люди теж хворіють", - заявила Крісті Мюррей, професорка педіатрії в Університеті Еморі в Атланті, штат Джорджія, яка вивчає вірус Західного Нілу протягом майже двох десятиліть.

У серпні 1999 року лікар-інфекціоніст із Квінса, Нью-Йорк, звернувся до міського Департаменту охорони здоров'я з інформацією про два випадки вірусного енцефаліту, що викликав запалення мозку. У зв'язку з цими випадками в сусідніх медичних закладах розпочали розслідування.

Зрештою, підрахунки показали, що загадкова епідемія вразила близько 8200 людей по всьому місту, що стало першим відомим випадком спалаху вірусу Західного Нілу в Західній півкулі. Ніхто точно не може сказати, як цей вірус потрапив у США з Африки, Близького Сходу, південної Європи або рф, де він вже кілька десятиліть існує.

Однак дослідження свідчать про те, що основними носіями вірусу є птахи.

Комарі заражаються, коли п'ють кров хворих птахів, а потім переносять вірус на людей.

Зростає занепокоєння, що зміни клімату можуть призвести до збільшення спалахів вірусу Західного Нілу як у США, так і в інших регіонах світу. 

Дослідження вказують на те, що підвищені температури можуть прискорити розвиток комарів, збільшити частоту їх укусів та скоротити час інкубації вірусу в організмі комарів.

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