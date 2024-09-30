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По Европе и США распространяется вирус, от которого нет лекарства

09:36, 30 сентября 2024
Болезнь переносят комары.
По Европе и США распространяется вирус, от которого нет лекарства
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В США и Европе наблюдается распространение вируса Западного Нила. Эта опасная болезнь была известна уже десятилетиями, однако на сегодняшний день нет никакой вакцины или медикаментов для ее лечения. Об этом пишет BBC.

Рассказывается об истории Энтони Фаучи, который был одним из основных исследователей ВИЧ и стал знаковой фигурой в борьбе с пандемией Covid-19. Недавно он попал в больницу из-за совсем другого вируса. В прошлом месяце у 83-летнего ученого появились горячка, озноб и сильная усталость.

Как оказалось, эти симптомы были вызваны вирусом Западного Нила, патогеном, передаваемым через укусы комаров и впервые обнаружен в Уганде в 1930-х годах. Однако Фаучи не заразился в Восточной Африке – инфекцию он получил во время укуса комара в его собственном дворе, и такие случаи становятся все более распространенными.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали изданию, что ежегодно около 2000 американцев заражаются вирусом Западного Нила, из которых 1200 страдают серьезными неврологическими осложнениями, угрожающими жизни, а более 120 случаев заканчиваются летально.

"Для того, чтобы заразиться, достаточно простого укуса комара. И хотя мы видим, что в тяжелой форме болеют преимущественно пожилые люди, молодые люди тоже болеют", - заявила Кристи Мюррей, профессор педиатрии в Университете Эмори в Атланте, которая изучает вирус Западного Нила на протяжении почти двух десятилетий.

В августе 1999 года врач-инфекционист из Квинса обратился в городской Департамент здравоохранения с информацией о двух случаях вирусного энцефалита, вызвавшего воспаление мозга. В связи с этими случаями в соседних медицинских учреждениях приступили к расследованию.

В результате подсчеты показали, что загадочная эпидемия поразила около 8200 человек по всему городу, что стало первым известным случаем вспышки вируса Западного Нила в Западном полушарии. Никто точно не может сказать, как этот вирус попал в США из Африки, Ближнего Востока, южной Европы или рф, где он уже несколько десятилетий существует.

Однако исследования свидетельствуют о том, что основными носителями вируса являются птицы.

Комары заражаются, когда пьют кровь больных птиц, а затем переносят вирус на людей.

Возрастает обеспокоенность, что изменения климата могут привести к увеличению вспышек вируса Западного Нила как в США, так и в других регионах мира.

Исследования указывают, что повышенные температуры могут ускорить развитие комаров, увеличить частоту их укусов и сократить время инкубации вируса в организме комаров.

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