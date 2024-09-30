Пылевая буря накрывает украинские города, видео

В Украину пыль движется по ветру из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Украину накрывает пылевая буря. Жители Днепра, Полтавы, Сум, Харькова и оккупированного Луганска уже жалуются на качество воздуха.

По данным сервиса Windy, в Украину пыль движется по ветру из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Также накрыло Саудовскую Аравию, Египет и ряд других стран.

В городах Украины уже наблюдается плохое качество воздуха и налет из грязи и пыли.

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