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Украинцам представят План победы, но часть его останется засекреченной, - Андрей Ермак

08:29, 30 сентября 2024
Некоторые пункты очень чувствительны, – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Украинцам представят План победы, но часть его останется засекреченной, - Андрей Ермак
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План победы Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен общественности для ознакомления. Однако не в полном объеме, поскольку некоторые аспекты этого документа остаются конфиденциальными. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Это План президента, и, как было обещано, после его презентации партнерам, он будет представлен украинцам. Но некоторые части останутся закрытыми из-за их чувствительного характера. Все должны понимать, что все, что становится публичным, слышат не только украинцы, но и враг" ", - подчеркнул Ермак.

По его словам, некоторые этапы Плана победы носят "чувствительный характер", и следует определенные детали пока держать в тайне с целью не раскрытия информации российским захватчикам.

По словам Ермака, важно реализацию этого Плана увидеть на вражеской территории.

"Люди у нас очень умные, люди все понимают, и все оценивают. Я думаю, что очень часто даже лучше политиков", - подчеркнул руководитель ОП.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что представил в США План победы, и теперь на уровне команды украинская сторона будет работать над наполнением каждого шага.

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