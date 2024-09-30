Украинцам представят План победы, но часть его останется засекреченной, - Андрей Ермак

Некоторые пункты очень чувствительны, – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

План победы Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен общественности для ознакомления. Однако не в полном объеме, поскольку некоторые аспекты этого документа остаются конфиденциальными. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Это План президента, и, как было обещано, после его презентации партнерам, он будет представлен украинцам. Но некоторые части останутся закрытыми из-за их чувствительного характера. Все должны понимать, что все, что становится публичным, слышат не только украинцы, но и враг" ", - подчеркнул Ермак.

По его словам, некоторые этапы Плана победы носят "чувствительный характер", и следует определенные детали пока держать в тайне с целью не раскрытия информации российским захватчикам.

По словам Ермака, важно реализацию этого Плана увидеть на вражеской территории.

"Люди у нас очень умные, люди все понимают, и все оценивают. Я думаю, что очень часто даже лучше политиков", - подчеркнул руководитель ОП.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что представил в США План победы, и теперь на уровне команды украинская сторона будет работать над наполнением каждого шага.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.