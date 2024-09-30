Українцям представлять План перемоги, але частина його залишиться засекреченою, — Андрій Єрмак

Деякі пункти дуже чутливі, — керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

План перемоги України, запропонований Президентом Володимиром Зеленським, буде представлений громадськості для ознайомлення. Однак, не в повному обсязі, оскільки деякі аспекти цього документа залишаються конфіденційними. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Це План президента, і, як було обіцяно, після його презентації партнерам, він буде представлений українцям. Але деякі частини залишаться закритими через їх чутливий характер. Усі мають розуміти, що все, що стає публічним, чують не тільки українці, але й ворог", - наголосив Єрмак.

За його словами, деякі етапи Плану перемоги мають "чутливий характер", й варто певні деталі поки тримати у таємниці з метою не розкриття інформації російським загарбникам.

За словами Єрмака, важливо реалізацію цього Плану побачити на ворожій території.

"Люди в нас дуже розумні, люди всі розуміють, і всі оцінюють. Я думаю, що дуже часто навіть краще за політиків", – підкреслив керівник ОП.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що представив у США План перемоги і тепер на рівні команди українська сторона буде працювати над наповненням кожного кроку.

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