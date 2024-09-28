Україна представила План перемоги Америці і кожен пункт партнерам пояснили – Зеленський

Президент наголосив, що усе ключове для України – на столі у партнерів.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський повідомив, що представив у США План перемоги і тепер на рівні команди українська сторона буде працювати над наповненням кожного кроку. Глава держави наголосив, що Україна пояснила кожен пункт плану.

«План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати. Готуємося до зустрічі в Німеччині у межах «Рамштайну» – це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів Плану перемоги», - зазначив він.

За словами Володимира Зеленського, План перемоги був представлений обом кандидатам у президенти.

«Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є», - підкреслив він.

Також Володимир Зеленський додав, що Україна має нові домовленості щодо реконструкції – G7+, більш ніж 30 країн приєдналися та Євросоюз. «Це аналог нашого формату щодо безпеки: була безпекова декларація «сімки», і на її основі ми зробили безпекові угоди – уже 26, – які посилюють нас, поки ми ще не в НАТО. І тепер будуть двосторонні документи з країнами щодо реконструкції, щодо чітких кроків кожної країни», - пояснив він.

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