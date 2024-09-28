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Украина представила План победы Америке и каждый пункт партнерам объяснили – Зеленский

08:12, 28 сентября 2024
Президент подчеркнул, что все ключевое для Украины – на столе у ​​партнеров.
Украина представила План победы Америке и каждый пункт партнерам объяснили – Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что представил в США План победы, и теперь на уровне команды украинская сторона будет работать над наполнением каждого шага. Глава государства подчеркнул, что Украина объяснила каждый пункт плана.

«План победы представлен в Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение. Сильные позиции для Украины – это более быстрый мир. Все ключевое для Украины – на столе у ​​партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против россии, шаги относительно российских активов. Мы по всем темам успели поработать. Готовимся к встрече в Германии в рамках «Рамштайна» – это формат, где вместе с партнерами мы будем идти по содержанию пунктов Плана победы», - отметил он.

По словам Владимира Зеленского, План победы был представлен обоим кандидатам в президенты.

«Для Украины важно, чтобы Америка понимала Украину напрямую. Именно так и есть», – подчеркнул он.

Также Владимир Зеленский добавил, что Украина имеет новые договоренности по реконструкции – G7+, более 30 стран присоединились и Евросоюз. «Это аналог нашего формата по безопасности: была декларация безопасности «семерки», и на ее основе мы сделали соглашения о безопасности – уже 26, – которые усиливают нас, пока мы еще не в НАТО. И теперь будут двусторонние документы со странами по реконструкции, по четким шагам каждой страны», - пояснил он.

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