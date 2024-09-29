Володимир Зеленський назвав мету наступного засідання у форматі «Рамштайн»

На зустрічі разом з партнерами потрібно буде визначитись щодо посилення тиску на рф заради справедливого миру.

Українська сторона і партнери почали готуватися до засідання у форматі «Рамштайн». Нова зустріч відбудеться вже в жовтні 12 вересня.

На засіданні необхідно визначити дії, як посилити тиск на росію за війну й заради миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що цього тижня у різних перемовинах у США, позицію та аргументи України почули максимально детально.

Наразі українська команда та команда партнерів почали готуватись до «Рамштайну». На ній має бути визначено, які кроки необхідно зробити, щоб посилити тиск на рф за розпочату війну та заради миру.

«За півтора тижня, у жовтні на «Рамштайні» ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру», - сказав президент.

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