Футзальна збірна України перемогла Венесуелу та вперше за 28 років вийшла в півфінал ЧС-2024

Збірна України з футзалу повторила національний рекорд на Чемпіонаті світу-2024.

Збірна України з футзалу перемогла Венесуелу та вперше за 28 років вийшла у півфінал Чемпіонату світу з футзалу.

Так, у Ташкенті на «Хумо Арені» відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до півфіналу турніру розіграли національні збірні України та Венесуели.

Гра завершилася перемогою українців із рахунком 9:4.

Україна вперше за 28 років вийшла у півфінал чемпіонату світу з футзалу.

Збірна України повторила національний рекорд: досі «синьо-жовті» лише на першому для себе турнірі у 1996 році доходили до півфіналу, де посіли четверте місце.

Наступним суперником збірної стане Бразилія, яка у 1/4 фіналу обіграла Марокко. Півфінальний матч відбудеться у середу, 2 жовтня.

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