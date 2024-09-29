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У Херсоні окупанти скинули боєприпас із безпілотника — поранення отримав чоловік

19:55, 29 вересня 2024
Чоловік отримав мінно-вибухову травму, поранення лівої ноги та перелом правої.
У Херсоні окупанти скинули боєприпас із безпілотника — поранення отримав чоловік
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У Херсоні чоловік дістав поранення внаслідок скидання росіянами боєприпасу з безпілотника. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Ще один херсонець постраждав унаслідок скидання боєприпасу з БпЛА. В момент удару 51-річний чоловік перебував на вулиці. Він зазнав вибухової травми та уламкового поранення ноги. Медики надають потерпілому допомогу», - йдеться у повідомленні.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що пораненому 47 років.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, поранення лівої ноги та перелом правої.

«Унаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона близько 16.30 мінно-вибухову травму, поранення лівої ноги та перелом правої отримав чоловік 1977 р.н», – вказав він.

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