У Херсоні окупанти скинули боєприпас із безпілотника — поранення отримав чоловік

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, поранення лівої ноги та перелом правої.

У Херсоні чоловік дістав поранення внаслідок скидання росіянами боєприпасу з безпілотника. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Ще один херсонець постраждав унаслідок скидання боєприпасу з БпЛА. В момент удару 51-річний чоловік перебував на вулиці. Він зазнав вибухової травми та уламкового поранення ноги. Медики надають потерпілому допомогу», - йдеться у повідомленні.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що пораненому 47 років.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, поранення лівої ноги та перелом правої.

«Унаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона близько 16.30 мінно-вибухову травму, поранення лівої ноги та перелом правої отримав чоловік 1977 р.н», – вказав він.

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