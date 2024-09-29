На кордоні з Польщею призупиняє роботу один із пунктів пропуску — що слід знати

Польща закриває рух на новому пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце».

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Частково побудований пункт перетину на кордоні з Польщею «Нижанковичі-Мальховіце» тимчасово припиняє роботу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Він з лютого 2023 року працював з тимчасовою інфраструктурою для порожніх вантажівок.

За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00:00 хвилин 30 вересня 2024 року.

За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» планують завершити цьогоріч.

«Просимо врахувати дану інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону», — вказали прикордонники.

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