У Києві на вулиці Вінстона Черчилля тимчасово обмежать рух транспорту

Обмеження пов’язані з фрезеруванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У понеділок, 30 вересня, з 09:00 до 17:00, буде частково обмежено рух транспорту на вулиці Вінстона Черчилля, в ділянці від вул. Катерини Гандзюк до вул. Якова Гніздовського. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з проведенням фрезерування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та закликає водіїв враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.