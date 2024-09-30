В Киеве на улице Уинстона Черчилля временно ограничат движение транспорта

Ограничения связаны с фрезерованием верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В понедельник, 30 сентября, с 09:00 до 17:00, будет частично ограничено движение транспорта на улице Уинстона Черчилля, в участке от ул. Екатерины Гандзюк до ул. Якова Гниздовского. Об этом сообщает КК «Киевавтодор».

Ограничения связаны с проведением фрезерования верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов.

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