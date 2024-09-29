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Норвегия рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с рф

21:09, 29 сентября 2024
Забор должен помочь в случае, если в Норвегию будет направляться поток беженцев из страны-агрессора.
Норвегия рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с рф
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Норвегия рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с рф. Об этом сообщает издание Yle.

Указывается, что забор должен помочь в случае, если в Норвегию будет направляться поток беженцев из страны-агрессора.

Подобная ситуация произошла в стране в 2015 году, когда через Стурскуг – единственный пограничный пункт между Норвегией и россией – пешком и на велосипедах прибыли 5000 просителей убежища с территории рф.

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что возведение забора может быть одним из способов улучшения ситуации с безопасностью.

Она подчеркнула, что такое строительство дорогостоящий процесс, поэтому необходимо оценить целесообразность подобных вложений.

Глава Минюста считает, что инвестировать также можно в закупку дронов, патрулирующих территорию, а также в увеличении количества пограничников в Стурскуге.

Пока не ясно, идет ли речь о возведении забора вдоль всей норвежско-российской границы или только на отдельном его участке. Как известно, протяженность сухопутной границы между Норвегией и рф составляет 200 км.

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