Паркан має допомогти у випадку, якщо в Норвегію прямуватиме потік біженців із країни-агресора.

Норвегія розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з рф. Про це повідомляє видання Yle.

Вказується, що паркан має допомогти у випадку, якщо в Норвегію прямуватиме потік біженців із країни-агресора.

Подібна ситуація трапилась у країні у 2015 році, коли через Стурскуг – єдиний прикордонний пункт між Норвегією та росією – пішки і на велосипедах прибули 5000 прохачів притулку із території рф.

Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що зведення паркану може бути одним із способів покращення ситуації із безпекою.

Вона наголосила, що таке будівництво є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень.

Очільниця Мін’юсту вважає, що інвестувати також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть територію, а також у збільшення кількості прикордонників у Стурскугу.

Наразі незрозуміло, чи йдеться про зведення паркану уздовж усього норвезько-російського кордону чи лише на окремій його ділянці. Як відомо, протяжність сухопутного кордону між Норвегією та росією становить 200 км.

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