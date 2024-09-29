Практика судів
  1. У світі

Норвегія розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з рф

21:09, 29 вересня 2024
Паркан має допомогти у випадку, якщо в Норвегію прямуватиме потік біженців із країни-агресора.
Норвегія розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з рф
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Норвегія розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з рф. Про це повідомляє видання Yle.

Вказується, що паркан має допомогти у випадку, якщо в Норвегію прямуватиме потік біженців із країни-агресора.

Подібна ситуація трапилась у країні у 2015 році, коли через Стурскуг – єдиний прикордонний пункт між Норвегією та росією – пішки і на велосипедах прибули 5000 прохачів притулку із території рф.

Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що зведення паркану може бути одним із способів покращення ситуації із безпекою.

Вона наголосила, що таке будівництво є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень.

Очільниця Мін’юсту вважає, що інвестувати також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть територію, а також у збільшення кількості прикордонників у Стурскугу.

Наразі незрозуміло, чи йдеться про зведення паркану уздовж усього норвезько-російського кордону чи лише на окремій його ділянці. Як відомо, протяжність сухопутного кордону між Норвегією та росією становить 200 км.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.

Рада суддів та Вища рада правосуддя виступили проти виплати суддям премій у 2025 році

У Раді суддів України запропонували збільшити на постійній основі базовий розмір посадового окладу судді місцевого суду хоча б до 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Прокурор Офісу Генпрокурора відмовилася від посади судді

Прокурор Юлія Буланова не захотіла здійснювати правосуддя у Шевченківському райсуді міста Києва.

Суд скасував наказ ТЦК про призов 23-річного чоловіка і зобов’язав звільнити його з військової служби – деталі

Окрім того, що чоловіку було на момент призову 23 роки, він був заброньованим за підприємством, яке виконувало мобілізаційні завдання.

Потрібно прийняти закон, щоб зі зростанням прожиткового мінімуму зарплати не зростали – Мінсоцполітики пояснило, чому в проекті бюджету «заморозили» прожитковий мінімум

Міністр соцполітики Оксана Жолнович закликала депутатів повернутися до законопроекту, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду