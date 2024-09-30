На Житомирщині чоловік постріляв автомобілі із гладкоствольної зброї

У Звягельському районі поліція затримала підозрюваного у стрільбі по автомобілях.

Правоохоронці Звягельського районного відділу поліції Житомирщини затримали чоловіка, якого підозрюють у стрільбі по автомобілях на автошляху Васьковичі - Шепетівка. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Інцидент стався 13 вересня, коли до поліції звернулась жителька Чижівської громади з повідомленням про пошкодження її автомобіля, ймовірно, внаслідок попадання кулі.

Після отримання заяви правоохоронці розпочали досудове розслідування і провели ряд слідчо-розшукових заходів. Вони встановили, що до стрільби може бути причетний 42-річний мешканець села Чижівка. У нього була вилучена гладкоствольна зброя, яка наразі направлена на експертне дослідження.

Попередня правова кваліфікація інциденту підпадає під статтю 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Поліція продовжує встановлювати всі обставини справи.

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