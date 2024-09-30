Укрпошта підвищує ціни на поштові марки з 1 жовтня

Укрпошта запроваджує нові тарифи на поштові послуги.

Джерело фото: ArmyInform

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Укрпошта оголосила про зміни в порядку продажу знаків поштової оплати, які вступлять в силу з 1 жовтня 2024 року. Згідно з новими вимогами Податкового кодексу України, усі поштові марки, марковані конверти та картки продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%.

Зокрема, нові ціни на поштові марки виглядають наступним чином:

Літерний номінал U: пересилання внутрішнього простого листа до 50 грамів — 18,00 грн (з ПДВ).

Літерні номінали F, M: пересилання внутрішнього реєстрованого листа до 50 грамів та простого листа від 50 до 250 грамів — 36,00 грн (з ПДВ).

Літерні номінали A, G: пересилання поштової картки до 20 грамів до іноземних держав — ціна за курсом Національного банку України + 20% ПДВ.

Літерні номінали N, W: пересилання непріоритетного листа до 50 грамів до іноземних держав — ціна за курсом Національного банку України + 20% ПДВ.

Літерний номінал P: доплатна марка — ціна за курсом Національного банку України + 20% ПДВ.

Крім того, марковані конверти також подорожчають:

Конверти C6, DL з маркою U, V — 21,60 грн (з ПДВ).

Конверти C6, DL з маркою F — 39,60 грн (з ПДВ).

Конверти C5 з маркою M — 40,80 грн (з ПДВ).

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