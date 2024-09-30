Укрпочта повышает цены на почтовые марки с 1 октября

Укрпочта вводит новые тарифы на почтовые услуги.

Источник фото: ArmyInform

Укрпочта объявила об изменениях в порядке продажи знаков почтовой оплаты, которые вступят в силу с 1 октября 2024 года. Согласно новым требованиям Налогового кодекса Украины, все почтовые марки, маркированные конверты и карточки будут продаваться с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

В частности, новые цены на почтовые марки выглядят следующим образом:

Буквенный номинал U: пересылка внутреннего простого письма до 50 граммов - 18,00 грн (с НДС).

Буквенные номиналы F, M: пересылка внутреннего регистрируемого письма до 50 граммов и простого письма от 50 до 250 граммов - 36,00 грн (с НДС).

Буквенные номиналы A, G: пересылка почтовой карточки до 20 граммов в иностранные государства - цена по курсу Национального банка Украины + 20% НДС.

Буквенные номиналы N, W: пересылка неприоритетного письма до 50 граммов в иностранные государства - цена по курсу Национального банка Украины + 20% НДС.

Буквенный номинал P: доплатная марка - цена по курсу Национального банка Украины + 20% НДС.

Кроме того, маркированные конверты также подорожают:

Конверты C6, DL с маркой U, V - 21,60 грн (с НДС).

Конверты C6, DL с маркой F - 39,60 грн (с НДС).

Конверты C5 с маркой M - 40,80 грн (с НДС).

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