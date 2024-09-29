Во Львове водитель общественного транспорта решил объехать осложнения на дороге по тротуару

Кроме того, патрульные составили протокол и на водителя легковушки, который проехал на красный свет.

Два случая нарушений ПДД во Львове, которые создали резонанс в соцсетях. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Первый случай касается водителя BMW X5, который проехал на красный сигнал светофора, выехав с улицы Героев УПА на улицу Кульпарковскую.

Второй инцидент произошел, когда водитель общественного транспорта решил объехать осложнения в движении, выехав на тротуар на улице Лычаковской.

Оба нарушителя не избежали ответственности: 36-летний водитель внедорожника и 65-летний водитель маршрутки получили постановления от патрульных.

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