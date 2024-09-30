На Буковине мужчина получил 2 года тюрьмы за издевательство над беременной женой на глазах у детей

Мужчину не останавливал и тот факт, что женщина беременна – ждет восьмого ребенка.

В Черновицкой области 37-летний мужчина, издевавшийся над женой в присутствии малолетних детей, приговорен к 2 годам лишения свободы. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Доказано, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой.

Все это происходило в присутствии детей. Несмотря на предыдущие судимости и наказание за домашнее насилие – исправительные работы, 6-месячный арест, мужчина не прекращал своих действий. Его не останавливал и тот факт, что женщина беременна – ждет восьмого ребенка.

Семья убегала к знакомым и родственникам. В январе 2024 года после регистрации очередного факта совершения домашнего насилия, правоохранители инициировали переезд на реабилитацию матери и детей в международный кризисный центр матери и ребенка «Город Добра».

«Его угрозы, даже в стенах суда, свидетельствовали об отсутствии любого раскаяния. Эта история не просто об уголовном преступлении – это разрушенные судьбы, подорванное здоровье и жизнь в страхе. Суд справедливо признал его виновным, назначив наказание, которое просил прокурор – в виде двух лет лишения свободы.

Пока прокуратура фокусирует внимание на дальнейшей поддержке этой семьи, привлекает органы местного самоуправления и общественные организации, чтобы помочь женщине обустроить необходимый быт для здорового и счастливого проживания детей», — отметили в прокуратуре.

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