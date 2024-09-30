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На Буковині чоловік отримав 2 роки в'язниці за знущання з вагітної дружини на очах у дітей

08:47, 30 вересня 2024
Чоловіка не зупиняв і той факт, що жінка вагітна – чекає на восьму дитину.
На Буковині чоловік отримав 2 роки в'язниці за знущання з вагітної дружини на очах у дітей
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У Чернівецькій області 37-річного чоловіка, який знущався над дружиною у присутності малолітніх дітей, засуджено до 2 років позбавлення волі. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Доведено, що засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, систематично ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою.

Усе це відбувалося у присутності дітей. Попри попередні судимості та покарання за вчинення домашнього насильства – виправні роботи, 6 місячний арешт, чоловік не припиняв своїх дій. Його не зупиняв і той факт, що жінка вагітна – чекає на восьму дитину.

Сім’я тікала до знайомих та родичів. У січні 2024 року після реєстрації чергового факту вчинення домашнього насильства, правоохоронці ініціювали переїзд на реабілітацію матері і дітей до міжнародного кризового центру матері та дитини «Місто Добра».

«Його погрози, навіть у стінах суду, свідчили про відсутність будь-якого каяття. Ця історія не просто про кримінальний злочин – це зруйновані долі, підірване здоров’я та життя у страху. Суд справедливо визнав його винним, призначивши покарання, яке просив прокурор, – у вигляді двох років позбавлення волі.

Наразі прокуратура фокусує увагу на подальшій підтримці цієї сім’ї, залучає органи місцевого самоврядування та громадські організації, щоб допомогти жінці облаштувати необхідний побут для здорового та щасливого проживання дітей», — зазначили у прокуратурі.

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