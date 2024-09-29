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Приватні підприємства в Україні можуть отримати дозвіл встановлювати системи ППО

19:21, 29 вересня 2024
Приватні підприємства готові інвестувати в системи ППО для захисту об’єктів.
Приватні підприємства в Україні можуть отримати дозвіл встановлювати системи ППО
Джерело фото: fakty.com.ua
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Українським приватним компаніям можуть надати можливість встановлювати власні системи протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомив підполковник та старший офіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар в ефірі «Апостроф TV».

За його словами, відповідний законопроєкт уже розроблений за участю великих компаній, які готові інвестувати у такі системи.

«Є розроблений за моєю співучастю законопроєкт щодо приватного ППО. На запит, зокрема, великих компаній. Які готові за свої гроші встановлювати засоби. Безумовно інтегруються ці засоби в загальну систему ППО. Але це б зменшило навантаження на бюджет військовий. Цього чомусь не сприймають», – зазначив Кишкар.

Він також додав, що держава наразі не дозволяє проходження військової підготовки в приватних структурах, що, на його думку, негативно впливає на якість підготовки військових. Кишкар вважає, що приватні компанії могли б взяти на себе частину підготовки, тоді як командири або спеціальні комісії оцінювали б результати.

«Більшість фахової підготовки людина отримує в підрозділі. Фахова підготовка виростає у своїй якості. Але те, що напружує – держава затягнула на себе відповідальність з підготовки, зокрема і фахової. Навіщо це робити? А якщо це різні комплекси? Ми можемо віддати це приватним структурам. А командир чи якась комісія хай оцінює. Немає в цьому жодних проблем. Вам треба якість, чи вам треба, щоб обов'язково через Міноборони пройшло», – зазначив Кишкар.

Кишкар також прокоментував підготовку українських військових у країнах НАТО, зазначивши, що загальна підготовка там є якісною, але вирішення специфічних бойових завдань вимагає додаткової фахової підготовки в Україні.

«А злагодження і ведення конкретної техніки, конкретних інструментів впливу на ворога – це вже питання до командирів і до фахової підготовки тут в Україні. Я не вірю, що загальна підготовка, зокрема, й інструментами країн НАТО, вона буде достатньою. І команди – це офіцери, які пройшли певний бойовий шлях. Вони призначаються командирами бригад, вони правильно розуміють і перемішують людей, які мають бойовий досвід з тими, хто його не має», – додав старший офіцер.

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