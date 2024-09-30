На Вінниччині судитимуть державного реєстратора за обвинуваченням у махінаціях із землями

Держреєстратор прийняв рішення про реєстрацію права власності на дві земельні ділянки за приватним товариством.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Вінницькій області судитимуть державного реєстратора за обвинуваченням у махінаціях із землями територіальної громади. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«Посадовець обвинувачується в тому, що, здійснюючи професійну діяльність державного реєстратора – діючи від імені держави, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах інших осіб, усвідомлюючи, що надані йому директором товариства з обмеженою відповідальністю документи (рішення міської ради) є підробленими, діючи всупереч вимог чинного законодавства, неправомірно використав надані йому повноваження та прийняв рішення про реєстрацію права власності на дві земельні ділянки, належних Вінницькій міській раді, за приватним товариством», — йдеться у повідомленні.

Таким чином земельні ділянки загальною вартістю 1, 8 млн. грн вибули з володіння територіальної громади м. Вінниці в особі Вінницької міської ради.

За втручання прокуратури зазначені земельні ділянки повернуто у комунальну власність.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

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